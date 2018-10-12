ABD'den duruşma öncesi Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü, "Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını bekliyoruz. Brunson'un serbest bırakılması İki ülke ilişkileri için önemli bir adım" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Rahip Brunson'a ilişkin açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Sözcüsü, " Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını bekliyoruz. Brunson'un serbest bırakılması İki ülke ilişkileri için önemli bir adım." ifadesini kullandı.

İzmir'de ev hapsinde olan Brunson yarın 4. kez hakim karşına çıkacak.

İzmir Alsancak’ta bulunan Evangelist Protestan Diriliş Kilisesi pastörü olan ve 1993’ten bu yana Türkiye’de yaşayan Andrew Craig Brunson, 7 Ekim 2016’da sınırdışı edilmek üzere İzmir’deki Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Brunson, 9 Aralık’ta “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı, tutuklanmasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra mahkemeye sunulan iddianamede ise Brunson’a FETÖ ve PKK adına suç işlemek ve casusluk suçlamaları yöneltildi.

Brunson’ın yargılandığı davada son duruşma 18 Temmuz’da yapıldı. Duruşmada Brunson’ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken 25 Temmuz’da Brunson’ın sağlık nedenleriyle ev hapsine alınmasına karar verildi. Brunson’ın ev hapsine alınmasından bir gün sonra ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden sert bir açıklama yaparak Türkiye’ye yaptırım uygulanacağını açıkladı. Bunun ardından önce Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun küresel Magnitsky yasası kapsamında ABD’ye girişi yasaklandı, ardından Trump’n talimatıyla ABD ’nin Türkiye’den ithal ettiği çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergisi iki katına çıkartıldı.

‘Takas’ iddiaları gündeme gelmişti

ABD’de yayımlanan Washington Post gazetesi ise 27 Temmuz’da yayımladığı haberde ABDBaşkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ’de tutuklu bulunan eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın serbest bırakılması karşılığında Brunson’ın serbest bırakılması üzerinde anlaştığını ancak Türkiye’nin son anda yeni şartlar ileri sürerek gizli anlaşmaya uymadığını, bunun üzerine Trump’ın yaptırım kararı aldığını yazmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Washington Post’un gündeme getirdiği Brunson ile ilgili “pazarlık” ve “takas” iddialarını yalanlamıştı.