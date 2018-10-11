O eyalette idam cezasını kaldırdı

Washington Eyaleti Yüksek Mahkemesi, bugün aldığı kararla idam cezasını kaldırdı. Mahkemenin gerekçeli kararında, idam cezasının anayasaya aykırı olduğunu çünkü suçun işlendiği yere ve suçlunun ırkına bakılarak değişken şekilde uygulandığını tespit etti. Böylece Washington, idam cezasını kaldıran 20'nci ABD eyaleti oldu.

Ölüm Cezası Bilgi Merkezi'nin (Death Penalty Information Center) verilerine göre, eyalette ölüm cezasına çarptırılmış, infazı bekleyen 8 tutuklu bulunuyor. Yüksek Mahkeme'nin kararına göre idam cezasına çarptırılmış bu 8 tutuklunun cezaları da ömür boyu hapse çevrilecek.

Mahkeme kararına desteğini açıklayan Washington Valisi Jay Inslee de, bir açıklama yaparak, "Mahkeme ölüm cezasının eyaletimizde 'gelişigüzel ve ırksal önyargılarla', 'eşitsiz şekilde' uygulandığını ve adil yargılama amacına hizmet etmediğini son derece açık bir şekilde ortaya koydu" yorumunu yaptı.