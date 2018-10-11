ABD basınından bomba Brunson iddiası

NBC News kanalının aktardığı bilgiye göre ABD ile Türkiye rahip Brunson'ın serbest kalması konusunda anlaştı.

NBC News'in iddiasına göre ABD ile Türkiye rahip Brunson'ın serbest kalması konusunda anlaştı. Beyaz Saray iki yıl aranın ardından Brunson'ın ABD'ye geri dönmesini bekliyor. Kanal, iddiasını "iki üst düzey yetkili"ye dayandırdı.

'BAZI SUÇLAMALAR DÜŞÜRÜLDÜKTEN SONRA SERBEST BIRAKILACAK'

Haberde "Brunson'un bir sonraki mahkeme duruşmasında kendisine verilen bazı suçlamalar düşüldükten sonra serbest bırakılması bekleniyor" ifadesine yer verildi. Anlaşmanın detaylarının henüz netleşmediği de haberde belirtildi.

Brunson'ın duruşması 12 Ekim Cuma günü (yarın) görülecek.

AVUKATI EV HAPSİNİN SONLANDIRILMASINI BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD'li pastör Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkiline yönelik uygulanan ev hapsinin cuma günü görülecek duruşmada sonlandırılmasını beklediklerini belirtmişti.