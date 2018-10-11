Trump'tan Türkiye'ye Cemal Kaşıkçı çağrısı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne inanılan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili sorular üzerine, Trump, Kaşıkçı ile ilgili endişelere rağmen, Suudi Arabistan'ın ABD'ye yönelik yatırımlarını engellemek için bir neden göremediğini söyledi.

"KISA ZAMANDA BİR RAPORUMUZ OLACAK"

Trump, "ABD'nin soruşturmayı durdurmak gibi bir niyeti yok, kısa zamanda bir raporumuz olacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin engellemesine uğraması halinde Suudi kraliyetinin parasını Rusya ve Çin'e kaydıracağını belirten Trump, Washington'ın Kaşıkçı vakasıyla ilgili Türkiye'ye isim anmadan mesaj göndererek kısa süre içinde bir rapor sunulmasını beklediğini dile getirdi, ama başka ayrıntıya girmedi.