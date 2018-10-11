Almanya'yı karıştıran görüntü

ALİ GÜLEN - SÖZCÜ - Türkiye'de terörle mücadelede etkin olan Özel Harekat'ın isminin, lüks bir arabaya yazılması ve bununla Berlin caddelerinde dolaşılması ortalığı ayağa kaldırdı. Konu, milletvekillerine ve meclise intikal etti. Sol Parti milletvekili Hakan Taş, kendisine özel olarak gelen fotoğrafı dağıtırken, ilgili birimlerden bilgi almaya çalıştı.

‘BU NEYİN NESİ ŞİMDİ?’

Üzerinde ayrıca ‘Türk’, ‘TC 27’ gibi yazılar da bulunan aracın kime ait olduğu saptanmaya çalışılıyor. Alman basını, ‘Ülkemizde muhaliflere operasyon mu yapacaklar? Bu neyin nesi şimdi, kime gözdağı veriliyor?’ diye ortalığı ayağa kaldırmaya başladı.

Alman basınına konuşan bazı muhalif isimler, “Almanya'nın başkentindeki bu manzaralar burada yaşayanlara huzur vermez” derken, ilk olarak aracın trafiğe bir daha çıkmaması için girişimlerde bulunuldu. Türk kökenli milletvekili Hakan Taş, “Şimdi bununla ilgili bir çok kişide endişe ve korku var. Çünkü bu aracın gerçekten Berlin sokaklarında olup olmadığını da tam bilmiyorlar. Böyle bir aracın Berlin sokaklarında olduğu, muhalifleri izlediği düşüncesi bile bizleri huzursuz ediyor” dedi.

POLİS: HENÜZ SUÇ DEĞİL AMA…

Polis ve savcılık şu ana kadar kendilerinde bir bilgi olmadığını duyurdu. Alman Bild Gazetesi'ne konuşan bir emniyet yetkilisi, konuyla ilgili kendilerinde net bir bilgi bulunmadığını söyledi. Yetkili, “Ancak bir daha üzerinde mavi ışıkla görülür ya da polis elbisesi filan giyerlerse, yakalanıp soruşturma açılabilinir” diye konuştu. Bu şekilde yazı yazıp dolaşmanın suç olup olmadığı konusu da, Berlin'deki hukukçuları ikiye bölmüş durumda.

Alman Bild Gazetesi ise haberi, “Erdoğan muhalifleri korku içinde. Berlin’de Türk polis armalı araç dolaşıyor” diye verdi.