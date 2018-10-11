11 Ekim 2018 01:42

Bakıcısını öldüren kaplan için karar verildi

Bakıcısını öldüren kaplan için karar verildi
Japonya’nın Hirakawa hayvanat bahçesinde bakıcısına saldıran beyaz kaplan Riku’nun akıbeti belli oldu.
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Riku’nun ağır yaraladığı 40 yaşındaki Akira Furusho, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayvanat bahçesi yetkilileri acılı ailenin talebi üzerine Riku’yu uyutmayacaklarını bildirdi. Kagoshima şehrindeki hayvanat bahçesinin sakinlerinden 5 yaşındaki Riku, doğada nadir bulunan bir beyaz kaplan türü olarak biliniyor.

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