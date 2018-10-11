Rusya'dan korkutan iddia: Kimyasal silahları var

Rusya Savunma Bakanlığı, IŞİD terör örgütünün batılı ülkelerin provokasyonları ve sorumsuzlukları sonucu kimyasal silah temin ettiğini iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, IŞİD terör örgütünün batılı ülkelerin provokasyonları sonucu kimyasal silah temin ettiğini iddia etti.

Bakanlık açıklamasında IŞİD’ın elde ettiği kimyasal silahları El Nusra terör örgütü ile gerçekleştirdiği bir çatışmada kullandığını kaydetti.

Yapılan açıklamada, çatışmalarda bazı 'Beyaz Baretliler' sivil savunma örgütü çalışanlarının da öldürüldüğü aktarıldı.

Bakanlık yaşanan olayın batılı ülkelerin sorumsuzluğu sonucu meydana geldiğini ileri sürerek, “Bu tür sorumsuz eylemlerin sonucu olarak zehirli maddeler, eylemlerini tahmin etmenin imkansız olduğu IŞİD teröristlerinin eline geçti” ifadelerine yer verdi. Bakanlık duyurusuna ek olarak kimyasal silahların varillerinin görüntüleri olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf ve bir video yayınladı.