'Brexit anlaşması gelecek hafta tamamlanabilir'

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecine ilişkin devam eden Brexit müzakerelerinde gelecek hafta anlaşmaya varılabileceği öne sürüldü. AB müzakerecisi Michel Barnier’ın verdiği bilgilere göre İrlanda sınırının geleceğine ilişkin tartışmalara rağmen gelecek hafta Brexit anlaşması “imzalanabilir”.

Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Barnier, “Müzakereleri başarıyla tamamlayabilirsek önümüzdeki Çarşamba günü, 17 Ekim’de anlaşmanın imzalandığını görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 85'İ HAZIR

17 Ekim’de Brüksel’de akşam yemeğinde bir araya gelecek AB liderleri, Barnier’ın yüzde 85’i hazır dediği anlaşmanın tamamlanmasını bekliyor.

İngiltere’nin bu hafta sunacağı İrlanda sınırlarının geleceğine ilişkin planının, anlaşmaya varılabilmesi için belirleyici olduğuna işaret ediliyor.

'KATI' SINIR İSTENMİYOR

İddialara göre yeni öneride, İngiltere’nin geri adım atarak Kuzey İrlanda ile Britanya adası arasında gümrük sınırı denetimlerine kısmi izin verebileceği yer alıyor. Buna karşılık İngiltere’nin AB’den talebi, Kuzey İrlanda dahil Birleşik Krallık’ın tamamının AB’nin gümrük rejiminde kalması olacak.

Sınır tartışmaları İngiltere’nin Birlik’ten ayrılmasının ardından ticaret ve dolaşımın bir kapısı olarak sermaye için kritik öneme sahip. Halihazırda bir sınır bulunmayan İrlanda ve İngiltere arasında “katı” bir gümrük rejiminin oluşturulmaması amaçlanıyor.