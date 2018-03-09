Sadece 20 günü kaldı! Dünya'ya çarpabilir

Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) görevli bilim insanları, Eylül 2016'dan beri Çin'in kontrolünden çıkan uzay üssü The Tiangong-1'in Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu duyurdu.

İki yıldır uzayda kontrolsüzce dolaşan ve toksik kimyasallar taşıyan üssü Çin'e ait The Tiangong-1 ile ilgili korkutucu bir tahmin geldi. Avrupa Uzay Ajansı'nda görevli bilim insanlarına göre, Çin'in ilk prototip istasyonu, 29 Mart ve 9 Nisan arasında Dünya'ya çarpacak.

Yapılan açıklamada, son derece zehirli kimyasallar taşıyan prototip istasyonun 21 gün içerisinde Dünya'ya çarpacağı öne sürüldü.

ESA'da görevli astronot ve bilim insanları, çarpışmanın 29 Mart ve 9 Nisan arasında bir tarihte gerçekleşeceğini açıkladı.

Korkutan açıklama 20 gün sonra Dünyaya çarpabilir

ABD merkezli uzay araştırmaları yürüten Aerospace de çarpışmanın 3 Nisan'dan sonra olacağını öne sürdü.