Sadece 20 günü kaldı! Dünya'ya çarpabilir

İki yıldır uzayda kontrolsüzce dolaşan ve toksik kimyasallar taşıyan üssü Çin'e ait The Tiangong-1 ile ilgili korkutucu bir tahmin geldi. Avrupa Uzay Ajansı'nda görevli bilim insanlarına göre, Çin'in ilk prototip istasyonu, 29 Mart ve 9 Nisan arasında Dünya'ya çarpacak.
Yapılan açıklamada, son derece zehirli kimyasallar taşıyan prototip istasyonun 21 gün içerisinde Dünya'ya çarpacağı öne sürüldü.
ESA'da görevli astronot ve bilim insanları, çarpışmanın 29 Mart ve 9 Nisan arasında bir tarihte gerçekleşeceğini açıkladı.
Korkutan açıklama 20 gün sonra Dünyaya çarpabilir
ABD merkezli uzay araştırmaları yürüten Aerospace de çarpışmanın 3 Nisan'dan sonra olacağını öne sürdü.