Trump'tan Kaşıkçı açıklaması!

ABD Başkanı Trump, Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkında 'Suudi yetkililerle konuştum, son derece kötü bir durum' açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Suudi yetkililerle görüştüm, bu son derece kötü bir durum" dedi.

Trump, "Suudi yetkililerle görüştüm, bu son derece kötü bir durum. Suudi Hükümeti'nden sorularımıza yanıt bekliyoruz. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması derinlemesine araştırılmalı. Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz, sonuna kadar gideceğiz. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısını Beyaz Saray'da görmek isterim" dedi.

Trump, durumdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutup tutmadığı sorusuna "Kimse tam olarak neler olduğunu bilmiyor" diye karşılık verdi.