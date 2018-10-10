Papa: Kiralık katil tutmaya benziyor

"Bir hamileliği kesmek bir insanı elemek gibi" diyen Papa "Bir insandan kurtulmak, bir sorunu çözmek için kiralık katil tutmaya benziyor" ifadelerini kullandı.

İnsanların diğer haklara gönderme yaparak kürtajı savunduklarını söyleyen Papa "Masum ve savunmasız bir yaşamı ortadan kaldıran bir eylem nasıl uygar, iyileştirici veya basitçe insancıl olabilir?" dedi.

Papa sözlerini "Bir sorunu çözmek için kiralık katil tutmak adil mi? Hayır değil. Küçük de olsa bir insanı yok edemeyiz" diye sürdürdü.

Arjantinli Papa bu yıl ülkesinde kürtajı yasallaştıracak bir kanun tasarısına da karşı çıkmıştı. Arjantin'de tercihe bağlı kürtajı gebeliğin 14. haftasına kadar serbest hale getiren tasarı Senato'daki oylamada 31'e karşı 38 oyla reddedilmişti.