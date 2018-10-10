Bangladeş'te eski bakan dahil 19 kişi idam edilecek

Bangladeş'te 2004'te Avam (Halk) Birliği Partisi'nin seçim mitinginde düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davada aralarında dönemin içişlerinden sorumlu devlet bakanının da bulunduğu 19 kişinin asılarak idam edilmesine karar verildi.



O dönem ana muhalefette olan partinin başkent Dakka'daki mitingine el bombasıyla düzenlenen saldırıda 24 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.

Şimdiki Başbakan Şeyh Hasina, binlerce taraftarına seslenirken meydana gelen patlama sonrasında duyma yetisini büyük ölçüde kaybetmişti.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan duruşmada o dönem iktidarda olan Bangladeş Ulusal Partisi'nin (BNP) Londra'da yaşayan başkanı Tarık Rahman, gıyabında müebbet hapse mahkum edildi.

İdam cezası alanlar arasında içişlerinden sorumlu eski Devlet Bakanı Lutfozzaman Babar ve bir bakan yardımcısı da bulunuyor.

Bangladeş Ulusal Partisi mahkemenin kararını, "parti liderlerinin imajını yıkmayı amaçlayan siyasi bir karar" diye niteledi.

Tarık Rahman'ın annesi, eski BNP lideri Halide Ziya, Şubat'ta yolsuzluk suçlamasıyla beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ziya, 2009'da başbakan olan Hasina'nın en büyük siyasi rakiplerinden biriydi.

İdam kararlarının 30 gün içinde temyiz edilebileceği açıklandı.