NATO dev tatbikat için hazırlanıyor

Hayali bir senaryonun canlandırılacağı tatbikat, 50 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin araçla gerçekleştirilecek.

NATO, 29 müttefik ve 6 ortağının katılımıyla düzenleyeceği ve son yılların en büyük askeri tatbikatı olacak "Trident Juncture 18" ile gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

NATO'nun 29 üyesinin yanı sıra ortak ülkeler Avustralya, Finlandiya, İsveç, Ürdün, Gürcistan ve Ukrayna'nın katılımıyla 25 Ekim-7 Kasım tarihlerinde Norveç ve civarında gerçekleşecek tatbikat, özellikle katılacak asker sayısı ve teçhizat açısından dikkatleri çekiyor.