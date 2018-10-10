'Suudi gazeteci hayatta ve rehin tutuluyor'

Gazetecinin öldürüldüğü ve cesedinin parçalanarak kutular içinde Suudi Arabistan’a gönderildiği yönünde söylentiler vardı.

Ancak İngiliz Daily Mail gazetesinin Suudi kraliyet ailesine yakın bir kaynaktan aldıını iddia ettiği bilgilere göre Khashoggi İstanbul’dan gizlice özel bir jet ile kaçırılarak Dubai üzerinden Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a götürüldü ve hala hayatta. Kaynağa göre Khashoggi İstanbul’daki elçiliğe girdikten sonra siyah bir Mercedes ile havaalanına götürülerek özel bir jete bindirildi.

Uçuş kayıtlarına göre Suudi Arabistan’a ait bir özel jet Khashoggi’nin ortadan kaybolduğu gün İstanbul’a iniş yapmış. Aynı jetin aynı gün geç saatlerde İstanbul’dan kalkarak Dubai’ye, oradan da Riyad’a uçtuğu görülüyor.

Aynı kaynağa göre, Khashoggi elçiliğe girmeden önce iş telefonunu nişanlısına teslim etmesine rağmen, telefon daha sonra Suudi yetkililer tarafından ele geçirilerek tüm mesajlaşmaları okunmuş.

Suudi Arabistan ABD büyükelçisi Prens Khalid bin Salman bin Abdülaziz, Khashoggi’nin öldürüldüğü yönündeki iddiaları ilk günden beri şiddetle reddediyor.

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