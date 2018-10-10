Gazeteci cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı

Gazeteci Viktoria Marinova cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı.

Bulgaristan İçişleri Bakanı, 30 Eylül'de Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde tecavüz edildikten sonra boğularak öldürülen gazeteci Viktoria Marinova cinayetiyle ilişkili bir Bulgar vatandaşının Almanya'da tutuklandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada tutuklanan şahsın DNA testinin sonucunun olay bölgesindeki testlerle birebir uyuştuğunu aktarıldı.

Bulgaristan Başsavcısı da 1997 Bulgaristan doğumlu şahsın gıyabında 'tecavüz ve cinayetten' suçlandığını ve Severin Krasimov için Avrupa genelinde yakalama emri çıkarıldığını söyledi.

Ancak başsavcı, cinayetin gazetecinin yaptığı haber dolayısıyla işlenmiş olabileceğini söylemek için henüz erken olduğunu sözlerine ekledi.

Gazeteci cinayetiyle ilgili soruşturmada daha önce de Rumen bir şahıs polis tarafından sorgulanmış ardından serbest bırakılmıştı.

BRÜKSEL, BULGAR YETKİLİLERİ UYARDI

Öte yandan Avrupa Birliği, ülkedeki yolsuzlukları araştıran gazeteci Viktoria Marinova'nın Rusçuk kentinde öldürülmesine ilişkin, "Bulgar yetkililer en kısa sürede sorumluları yargılamalı." açıklamasını yaptı.

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, yaptığı açıklamada, "Marinova'nın korkunç cinayetinden dolayı şaşkınlığa uğradım. Yine hakikat yanlısı ve yolsuzluğa karşı mücadele veren cesur bir gazeteci hayatını kaybetti. Bulgar yetkililer en kısa sürede sorumluları yargılamalı." ifadelerine yer verdi.

Bulgar gazeteci Viktoria Marinova, cumartesi günü ülkenin kuzeyindeki Rusçuk kentinde Tuna Nehri kenarında ölü bulunmuştu.

Polis, 30 yaşındaki gazetecinin tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğünü duyurdu.