Mülteci kampına IŞİD mi sızdı?

Avrupa'da 2015'te başlayan mülteci krizi nedeniyle Yunan adalarında hâlâ büyük sıkıntılar hakim. Kapasitenin üç katı fazla sığınmacının barındığı kamplarda hastalıklardan intiharlara kadar birçok vaka yaşanıyor.

Fakat bu kez farklı bir tehlike söz konusu…

Midilli Adası'ndaki Moria bölgesindeki mülteci kampı yetkilileri Atina'dan acil yardım bekliyor. Üç bin kişilik kapasiteli kampta 8 bin 780 sığınmacı yaşıyor.

Kampın içerisinde yaşayanlar aralarında IŞİD üyelerinin olduğunu söyledi. Bunun söylenmesine neden olan son olay da bir başka mültecinin 20 kişinin sopalarla saldırıya uğraması olarak gösteriliyor.

DW Türkçe’nin paylaştığı görüntülerde saldırı sırasında saldıranların IŞİD üyeleri ile aynı sloganları attığı belirtiliyor. Kampta evlerin duvarlarında da IŞİD’in kullandığı simgeler ve yazılar bulunuyor.