Değerlenir diye 320 bin liralık esere bunu yaptı!

Bansky'nin 320 bin lira değerindeki eserine sahip olan kişi, elindeki resmin daha çok değer kazanacağını düşündü ve resmi bıçakla orantılı şekilde kesti.

Geçtiğimiz günlerde Londra'da gerçekleştirilen açık artırmada 1 milyon 250 bin dolara alıcı bulan ve ardından Bansky'nin kurduğu düzenekle kendi kendini öğüten Kırmızı Balonlu Kız eserinin ardından benzer bir olay daha yaşandı.

Bansky'nin 320 bin lira değerindeki eserine sahip olan kişi, elindeki resmin daha çok değer kazanacağını düşündü ve resmi bıçakla orantılı şekilde kesti.

Değerlenir ümidiyle öğütülen 320 bin liralık resmin yeni değerinin 8 lira olduğu açıklandı.

Uzmanlar, Bansky resmi sahiplerini, ellerindeki eserleri öğütmemesi konusunda uyarıyor ve resimlerin öğütülerek değerlenmeyeceğine vurgu yapıyor.

Bir sanat sitesinde yayınlanan gönderide, "Çok sayıda Banksy eseri sahibi bizimle iletişime geçti ve eserlerini öğütmeleri durumunda değerinin artıp artmayacağını sordu. Lütfen, lütfen bunu yapmayın" yazıldı.

Değerlenir ümidiyle öğüttüğü 320 bin liralık eserin değeri 8 liraya düştü

Geçtiğimiz cumartesi günü Bansky, Instagram hesabında eserine monte edilmiş öğütücüyü nasıl yerleştirdiğini gösteren bir video yayınladı ve "Birkaç yıl önce bir resme gizlice öğütücü yerleştirdim" notunu düştü.

Videodaki "Açık artırmaya konulması durumunda" cümlesi dikkat çekti.

Londra'da gerçekleştirilen açık artırmada 1 milyon 250 bin dolara alıcı bulan Kırmızı Balonlu Kız eseri, satışının ardından kısa bir süre sonra kendi kendini öğütmüştü. Bazı uzmanlar, eserin yeni değerinin iki katına çıkmış olabileceğini söylüyor.