9 Ekim 2018 18:15

ABD Başkanı Trump'tan Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha

ABD Başkanı Trump'tan Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha
ABD Başkanı Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.
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Trump açıklamasında, 'Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Kaşıkçı'nın durumunu Suudi yetkililerle henüz görüşmedim' dedi.

Trump'tan 'kayıp gazeteci' açıklamasıTrump'tan 'kayıp gazeteci' açıklaması

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