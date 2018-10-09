Trump açıklamasında, 'Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Kaşıkçı'nın durumunu Suudi yetkililerle henüz görüşmedim' dedi.
9 Ekim 2018 18:15
ABD Başkanı Trump'tan Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha
ABD Başkanı Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.
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