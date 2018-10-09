ABD Başkanı Trump'tan Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha

ABD Başkanı Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

Trump açıklamasında, 'Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Kaşıkçı'nın durumunu Suudi yetkililerle henüz görüşmedim' dedi.

Trump'tan 'kayıp gazeteci' açıklaması