Beyaz Saray'da deprem etkisi yaratacak istifa!

Haley'in istifa konusunu geçen hafta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüğü, Trump'ın istifayı kabul ettiği belirtildi.

Amerikan medyasında haber duyulur duyumaz, Trump, 'dostu' Haley'le birlikte önemli bir açıklama yapacağına dair tweet attı.

Ardından ikili basını bilgilendirdi. Trump Haley'in yılsonuna dek görev başında kalacağını söylerken, kadın siyasetçi 2020 başkanlık seçiminde aday olmayacağı ve Trump için kampanya yürüteceğini açıkladı.

​Daha önce Trump'ın ulusal güvenlik ekibinden Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal Güvenlik Danışmanları Michael Flynn ve H.R. McMaster göndelilmişti. Bunların hepsi kısa süre görev yaparken, Haley Trump'ın Beyaz Saray'a girdiği Ocak 2017'den beri görevdeydi.

Trump'ın şahin gündeminin BM'de avukatlığını yapmak gibi zorlu bir görevi olan Haley, 'BM'nin en büyük hatası' diye nitelediği BM İnsan Hakları Konseyi'nden ABD'nin çıkışına da öncülük etmişti.