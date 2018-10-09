Oğulları laf attı, anneleri dövdü

BBC Hindistan'ın Bihar eyaletindeki yatılı bir ortaokulda 34 kız öğrenci yurtlarında uğradıkları saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kız öğrencilerin, kendilerine laf atan erkeklerin anneleri ve komşuları tarafından yurtlarında demir çubuklarla dövüldüğü ve saçlarından sürüklendiği belirtildi.

Olayla ilgili olarak altı erkek çocuğu ve üç kadın gözaltına alınırken, saldırı ülkede tepkiye neden oldu.

ÖNCE KAÇTILAR, SONRA ANNELERİYLE GELDİLER

Polis yetkililerine göre, olay Cumartesi akşamı Triveniganj kasabasında meydana geldi.

Bir grup erkek çocuğu, okulun bahçesinde oyun oynayan kızlara laf attı, duvarlara cinsel içerikli yazılar yazdı. Yaşları 10 ile 16 arasında değişen kız öğrenciler birleşip çocukları kaçırdı.

Ancak görgü tanıklarına göre, aralarında çocukların anneleri ve komşularının da bulunduğu 15 kişilik bir grup 20 dakika kadar sonra ellerinde sopalar ve demir çubuklarla yurdu bastı.

Saldırıya uğrayan Gudia adlı bir öğrenci, "Bizi saçlarımızdan tutup yerlerde sürüklediler. Elbiselerimizi, parçaladılar. Hepimiz korku içinde çığlıklar atıyorduk" dedi.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden hiçbirinin durumunun ağır olmadığı belirtildi.

Olay ertesi gün bir yürüyüşle porotesto edildi. Eylemciler, okullarda daha fazla güvenlik önlemi alınmasını ve saldırganların cezalandırılmasını talep etti.

Bir polis yetkilisi, okulun etrafına yüksek bir duvar örüleceğini açıkladı.