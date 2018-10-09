Gazeteci cinayetinde gözaltı!

Reuters'a konuşan hükümet kaynağından bir kişi, Bulgar polislerinin tecavüz edildikten sonra öldürülen gazeteci Viktoria Marinova cinayetine dair bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Geçtiğimiz gün Bulgaristan’da Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran 30 yaşındaki gazeteci Viktoria Marinova’nın tecavüz edildikten sonra öldürülmesine ilişkin tepkiler büyürken, gözaltına alınan şüphelinin büyük ölçüde acımasız cinayetle örtüştüğü söylendi.

Bulgaristan Başsavcısı Sotir Tsatsarov ve İçişleri Bakanı Mladen Marinov, cinayete dair tüm olasılıklarının araştırıldığımı, güçlü cinsel sapkınlıkları mevcut psikolojik olarak hasta birinin bu cinayeti kişisel bir güdüyle planlamış olabileceğini söyledi.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'ndan öğrenilen bilgiye göre şüpheli, Moldova pasaportuna sahip bir Romanya vatandaşı.