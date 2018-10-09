Kriz büyüyor! BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Birleşmiş Millet İnsan Hakları Birimi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili açıklama yaptı.

BM'nin açıklamasında, "Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından ötürü ciddi endişelerimiz var" denildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçtiğimiz hafta İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolması ile ilgili ciddi endişe duyduklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları sözcüsü Ravina Shamdasani Cenevre'de yaptığı açıklamada "Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne dair raporlar ve sıra dışı durumlar doğruysa bu durum gerçekten sarsıcı" ifadelerini kullandı.

BM, aynı açıklamada Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin bir an önce ortaya çıkarılması için Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrı yaparak, hızlı bir soruşturma yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.