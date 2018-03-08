İsveç: Müslim'i Türkiye'ye iade edemeyiz çünkü...

Müslim'in İsveç'in başkenti Stocholm'de olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsveç'e Müslim'in iadesi için nota verildiğini açıklamıştı.

İsveç Adalet Bakanlığı yetkilisi Cecilia Ridselius, Türkiye’nin PYD’nin eski Eş Başkanı Salih Müslim’in iadesi notasını aldıklarını ama Müslim’in ülkeden ayrıldığını belirtti.

Aftonbladet gazetesine konuşan İsveç Adalet Bakanlığı Ceza Davaları ve Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Cecilia Ridselius, “Polise de kontrol ettirdik, İsveç topraklarında olmadığı bilgisi verildi. Bu nedenle notayı kabul etmeyeceğiz” dedi.

İade taleplerinin genelde kişinin gözaltına alınması ve suçlamaların yöneltilmesinden sonra geldiğini anlatan Ridselius, bunun Müslim İsveç’teyken yetkililerin ona karşı hiçbir eylemde bulunmama kararı aldığı anlamına gelip gelmediği sorusuna, “Bu soru polis ve savcılığa yöneltilmeli” yanıtını verdi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, hükümetin hiçbir daveti olmadan Müslim’in ülkede bulunduğunu açıkladı.

Salih Müslim, İsveç’te parlamento üyeleriyle görüşmüştü.

Müslim'in İsveç'in başkenti Stocholm'de olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'e Müslim'in iadesi için nota verildiğini açıklamıştı.