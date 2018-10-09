Suriye'den kaçak askerlere af

– Suriye hükümeti, iç savaş sırasında ordudan firar eden ya da zorunlu askerlikten kaçan erkeklere yönelik yeni bir af çıkardı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın sosyal medya hesaplarından açıklanan af kapsamında, Suriye içindeki firarilere aftan yararlanmak için dört, ülke dışındakilere de altı ay süre tanınıyor.

Buna göre, bu kişiler verilen sürede teslim olmaları halinde ceza almayacak. Öte yandan af, silahlı isyana katılanları kapsamıyor.

Suriye yasalarına göre, asker kaçakları yıllar süren hapis cezaları alabiliyor. Yardım kuruluşları, Suriyeli sığınmacıların eve dönmekten kaçınmalarının öncelikli sebeplerinden birinin de bu cezalar olduğunu söylüyor. Suriye’de iç savaşın başlamasından bu yana ordudan kaç kişinin firar ettiği, kaç kişinin silahlı isyana katıldığı veya komşu ülkelere kaçtığı bilinmiyor.