BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Birimi, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından ötürü ciddi endişelerimiz var" açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin üst düzey yetkililerinin Suudi Arabistan ile iletişime geçtiğini belirterek, "Suudi Arabistan hükümetine konu hakkında derinlemesine bir araştırma yapmaları için çağrıda bulunduk" demiş, ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta son olarak Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında görülen daha sonra kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamada bulundu. Trump, "Endişeliyim, duyduklarımdan memnun değilim. Umarım mesele çözülür. Şu an için kimse hiçbir şey bilmiyor. Şu an için bazı kötü senaryolar ortalıkta yayılıyor, bunlardan hoşlanmadım" açıklamasında bulunmuştu.