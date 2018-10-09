Rusya Libya'da yeni cephe açacak

Rusya, Libya’dan Avrupa’ya göçmen akışının kontrolünü sağlamak üzere ülkede yeni bir cephe açmayı planlıyor.

İngiltere’de yayımlanan The Sun gazetesinin iddiasına göre, İngiliz istihbaratı Başbakan Theresa May’e sunduğu raporda, Rusya’nın Libya'da yeni bir cephe açma arayışında olduğunu bildirdi. Sputnik’in aktardığına göre, iddialar Rusya’nın Libya’yı “yeni bir Suriye” haline getirerek Avrupa’ya göçmen akışının kontrolünü ele geçirmeyi ve bu sayede Batı üzerindeki etkisini artırmayı amaçladığına odaklanıyor.

The Sun’ın İngiliz hükümetinden üst düzey yetkilileri kaynak gösterdiği haberine göre, Moskova Libya’da General Halife Hafter’e bağlı güçleri ağır silahlarla donatıyor.

Haberde Rus askeri istihbarat servisi GRU ajanları ile özel kuvvetlerinin Libya’nın doğusunda halihazırda eğitim ve irtibat faaliyetlerini sürdürdüğü belirtiliyor.

Gazetede ayrıca Rus ordusunun Tobruk ve Bingazi’de iki askeri üssü olduğu ve Rusya’nın buradaki faaliyetlerini özel askeri şirket olan Wagner Grubu üzerinden yürüttüğü iddiasına da yer verildi.

Haberde “Rusya’nın Kalibr füzelerinin ve S-300 hava savunma sistemlerinin de Libya’da olduğuna inanılıyor” denildi.

İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tom Tugendhat’ın “Rusya’nın Batıya karşı Libya’da yeni bir cephe açmak istemesi son derece endişe verici ama aynı zamanda şaşırtıcı değil. Şüphe yok ki Afrika boyunca göç yollarını sömürmeye çalışacaklar” sözlerine yer verilen haberde, Tugendhat'ın Libya meselesinin İngiltere’nin ulusal güvenliğine bir tehdit oluşturduğunu söylediği bildirildi.

2011’de NATO’nun Libya’yı bombalaması ve Muammer Kaddafi’nin öldürülmesinin ardından ülkede iç savaş sürüyor. BM tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ülkenin batısında kontrolü elinde tutarken, ülkenin doğusunda Halife Hafter’in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nun desteklediği seçilmiş meclis yönetimi elinde bulunduruyor.