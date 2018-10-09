İtalya ile AB arasında kriz sürüyor

İtalya'nın gelecek 3 yıla ilişkin açıkladığı bütçe planı sonrasında Avrupa Birliği (AB) ile ters düşmesi, piyasalarda "yeni kriz kaynağı" söylentilerini beraberinde getirirken, uzmanlar sorunun şu an için bir krizi tetikleyecek boyutta olmadığını belirtiyor.

İtalya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki bütçe krizi Avrupa’nın gündemine oturdu. Açıkladığı 3 yıllık bütçe planı sonrasında İtalya’nın AB ile ters düşmesi, piyasalarda “İtalya AB’deki yeni krizin kaynağı mı olacak?” tartışmalarını beraberinde getirdi.