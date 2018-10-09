İklim değişikliğini önlemek için kritik tarih 2030

Küresel bilim otoritesi tarafından yayınlanan yeni iklim değişikliği raporu, hükümetlerin, iklim değişikliğinin korkunç etkilerini önlemek için toplumun her kesimini etkileyecek hızlı ve eşi benzeri görülmemiş değişimler yapmaları gerektiğini ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından geçtiğimiz pazartesi günü yayınlanan raporda, küresel ısının 2030 yılı itibariyle endüstri dönemi öncesi seviyeden 1.5 santigrat daha yüksek olacağı ve bu sebeple milyonlarca insanın aşırı kuraklık, yangın, sel, gıda kıtlığı sorunları ile baş başa kalacağı belirtildi.

Küresel ısının halihazırda endüstri dönemi öncesi değerlere göre 1 santigrat arttığı belirtilen raporda, küresel ısınmaya karşı önlem alınmaması durumunda önümüzdeki yıllarda durumun daha da kötüye gideceği vurgulandı.

İklim değişikliğini önlemek ve küresel ölçekte ısı artışını 1.5 santigratta tutabilmek için 2030 yılında küresel çapta net karbondioksit salınımın 2010 yılı seviyesine göre yüzde 45 aşağı çekilmesi ve 2050 yılında sıfır olması gerekiyor.Raporda özellikle Avrupa kıtasını yaz mevsiminde etkisi altına alan sıcak hava dalgasının 3 santigrat daha artabileceğine, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da yaşanan su sıkıntısı gibi sorunların daha çok yaşanacağına, ABD'yi vuran Harvey ve Florence kasırgalarının daha sık görüleceğine ve Avustralya'daki Büyük Set Resifi gibi mercan kayalıklarının yüzde 70 ile 90 oranında azalacağına dikkat çekiliyor.