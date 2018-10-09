BM Genel Sekreteri: Kaşıkçı konusunda endişeliyim

DW Türkçe- Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan muhalif Suudi gazeteci ve yazar Cemal Kaşıkçı'nın durumunu "yakından" takip ettiğini söyledi.

Sözcü Dujarric, Guterres'in Kaşıkçı'nın kaybolması ve gazetecilere uygulanan şiddet nedeniyle "son derece endişeli" olduğunu belirtti. Guterres'in "gazetecilerin bir savunucusu" olduğunu belirten Dujarric, "Hem resmi olarak hem de özel olarak Genel Sekreter bu konuyu üye ülkelerle sık sık gündeme getiriyor" dedi.

BM Genel Kurulu Dönem Başkanı Maria Espinosa Garces'in de Suudi gazetecinin kaybolmasından dolayı "endişeli" olduğu açıklandı.

"ABD-Suudi ilişkisine tahrip edici etkisi olur"

ABD Başkanı Donald Trump'a siyasi yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünün ortaya çıkması halinde bunun ABD ile Suudi Arabistan arasındaki müttefiklik ilişkisine "tahrip edici" bir etkisi olacağını söyledi.

Graham, Amerikan Washington Post gazetesine de görüş yazıları yazan Kaşıkçı'nın kaybolması konusunda Riyad'ın "dürüst yanıtlar" vermesi gerektiğini söyledi. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Graham, durumla ilgili olarak Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker ve Demokrat Senatör Ben Cardin ile görüş alışverişinde bulunduğunu ve her üçünün kayıp gazetecinin durumuyla ilgili endişeleri paylaştıklarını söyledi.

Graham, "Suudi hükümetinin kabahatli olduğu yönündeki suçlamalarda en ufak bir gerçeklik payı varsa bu, ABD-Suudi ilişkisi üzerinde tahrip edici olur ve ödenecek bedel de yüksek olur, ekonomik ya da başka şekilde" diye yazdı. Cumhuriyetçi Senatör, "Ülkemizin değerleri, hasım ve dostlarımıza yönelik dış politikamızın da mihenk taşı olmalıdır, olmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Senatör Graham'ın savunma politikaları konusunda Trump ile yakın bir ilişki içinde olduğu biliniyor. Graham, Trump’ın İran'ın etkisini sınırlandırmak için Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleriyle olan işbirliği siyasetini geçmişte güçlü bir biçimde desteklemişti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Corker da Twitter'da yaptığı açıklamada, "Cemal'in kaybolması konusunu kişisel olarak Suudi büyükelçiyle görüştüm ve bu konuda daha fazla bilgi beklerken, dışarıdaki gazetecileri hedef alan herhangi bir ülkeye yanıt vereceğimizin bilinmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkent Budapeşte'de Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. "Bu süreci takip etmek, kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir" diyen Erdoğan, "Başkonsolosluk yetkilileri ‘Buradan çıktı’ demekle kendini kurtaramaz” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer çıkmışsa bunu siz görüntülerle de olsa ispat etmek durumundasınız, ispat edeceksiniz" diye konuşmuştu.