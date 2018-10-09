Rum medyasından Çavuşoğlu iddiası

Rum medyası, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in geçen ay New York’ta BM açılışı sırasında gizli bir görüşme yaptığını öne sürdü.

ÖMER BİLGE - HÜRRİYET / Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayın yapan Politis gazetesinin iddiasına göre, Çavuşoğlu görüşmede Kıbrıs sorununun çözümü için federasyon yerine konfederasyon fikrini ortaya koyarken, Rum lider, gevşek federasyon tezini öne sürdü.

Anastasiadis, Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirdiği yönündeki sorulara yanıt vermedi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geçen günlerde Rumların Türkiye ile doğrudan görüşmek istediğine dikkat çekerek, nabız yoklamak amacıyla bir kez yapılacak bir görüşmeyi kabul ettiklerini, ancak sürekli hale gelmesi halinde Kıbrıslı Türklerin baypas edildiği izleniminin ortaya çıkacağı uyarısında bulunmuştu.