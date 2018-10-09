'Ali Paşa'nın hazinesi' tahribata yol açtı!

Yunanistan’da Tepedelenli Ali Paşa’nın (1744-1822) “hazinesi” söylentileri, ülkenin Arnavutluk ile sınırındaki Epir bölgesinde pek çok tarihi eserin tahrip edilmesine yol açtı.

YORGO KİRBAKİ - HÜRRİYET / Hazine avcıları, son dönemde bölgede Bizans ve Osmanlı döneminden taş köprülerde kazılar yaparak Ali Paşa’nın “hazinesi”ni arıyorlar. Söylentilere inanarak Ali Paşa’nın sandıklar içinde koyup gömdüğü değerli mücevherleri, altın liraları ve Bizans’tan kalma altın kadehlerini arayan hazine avcıları, Tirologi, Zagori, Petrotu ve Geraka köyleri yakınında bulunan 13 ile 17’nci yüzyıllarda inşa edilmiş tarihi köprülere büyük zarar verdiler.