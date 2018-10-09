Aday çekildi: Liste 2019'a kaldı

GÜVEN ÖZALP - HÜRRİYET / Türkiye’nin Strasbourg’a gönderdiği son listede yer alan isimlerden birinin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) yargıçların belirlenmesiyle ilgili komitesindeki mülakat sonrasında adaylıktan çekilmesi süreci farklı bir yöne taşıdı.

YENİ BİR İSİM ÖNERİLECEK

Önceki listeleri danışma paneline takılan ya da komitenin olumsuz görüşüyle AKPM Genel Kurulu’nca reddedilen Türkiye, yine benzer bir riskle karşı karşıya kalmıştı. Ancak listede Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Esra Gül Dardağan Kibar ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Necati Polat ile yer alan isim olan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Selami Kuran çekilme kararı alınca Türkiye, ‘listesi bir kez daha reddedilen ülke’ pozisyonuna düşmekten kurtuldu.

Paris’te 27 Eylül’de yapılan mülakat sonrasında AKPM Genel Kurulu’na listenin reddedilmesi tavsiyesinde bulunulması görüşü öne çıkmıştı. Kurallar gereği komitenin AKPM’ye, görüşü olumsuz olsa da, üç isim iletmesi gerekiyor. Kuran’ın çekilmesiyle iki isim kaldığından listeye ilişkin süreç tamamlanamadı. Gelinen aşamada Türkiye’nin, yedek adaylardan birini listeye eklemesi halinde süreç teorik olarak ocakta yapılacak AKPM Genel Kurulu’na yetiştirilebilir.