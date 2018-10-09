Yolsuzlukları araştıran gazeteci öldürüldü

30 yaşındaki Bulgar gazetecinin cansız bedeni Cumartesi günü doğum yeri olan Rusçuk kentinde Tuna Nehri kıyısındaki bir parkta bulundu. Marinova'nın boğularak öldürülmeden önce dövüldüğü ve tecavüze uğradığı belirtiliyor.

Rusçuk'ta özel televizyon kanalı TVN'de çalışan ve iki araştırma programının sunuculuğunu yapan Marinova, 30 Eylül tarihli programında iki araştırmacı gazeteciyi konuk etmişti. Gazeteciler programda Avrupa Birliği kaynaklarının Bulgar işadamları ve siyasetçiler tarafından kötüye kullanıldığına dair üzerinde çalıştıkları bir yolsuzluk haberinin detaylarını aktarmıştı. Marinova programda konunun üzerine gideceği sözünü vermişti.

Cinayetin bu haberle ilgisi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov'un verdiği bilgilere göre soruşturma makamları henüz cinayetin söz konusu haber nedeniyle işlendiğine dair bir veriye ulaşmış değil. İçişleri Bakanı Marinov, "Söz konusu olan tecavüz ve cinayet" diye konuştu.

Viktoria Marinova son bir yıl içinde Avrupa Birliği'nde öldürülen üçüncü gazeteci oldu. Malta'nın tanınmış araştırmacı gazetecisi Daphne Caruana Galizia geçen Ekim ayında bombalı saldırı sonucunda, Slovak gazeteci Jan Kuciak ise bu sene Şubat ayında vurularak öldürülmüştü.