Kayıp gazeteci için Suudi Arabistan’a çağrı

Amerikanın Sesi- Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Suudi Arabistan’a, 2 Ekim'de İstanbul'daki konsolosluğa girdikten sonra bir daha haber alınamayan, öldürüldüğü veya kaçırıldığı iddia edilen Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında derhal açıklama yapma çağrısında bulundu.

CPJ, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Türk yetkililer ve medyanın Kaşıkçı’nın konsolosluk içinde öldürüldüğü iddialarına da yer verdi.

CPJ Direktör Yardımcısı Robert Mahoney,"Cemal Kaşıkçı’nın medyada çıkan haberlere göre, İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğu içinde öldürülmüş olabileceği bildirildi. CPJ bu doğrultuda konuyla ilgili olarak uyarıldı. Suudi hükümet yetkilileri derhal Kaşıkçı’ya diplomatik misyonlarında neler olduğuna dair güvenilir bir açıklama yapmak zorunda. Suudi Arabistan, muhalif gazetecilerebaskılarını geçtiğimiz yıla göre daha da arttırdı. Bu baskıların ülke dışına taşmamasını diliyoruz” dedi.

“Dünyanın her ülkesinde gazeteciliğe karşı işlenmiş ciddi bir saldırı”

Freedom House (Özgürlük Evi) Başkanı Michael J. Abramowitz, Kaçıkçı’nın Suudi hükümeti tarafından öldürüldüğünü belirterek, “Suudi yönetimini eleştirmeye kalkanlara yönelik saldırılar geniş çapta artıyor. Hiç bir uluslararası sınır onları koruyacak durumda değil. Bu saldırı dünyanın her ülkesindeki gazetecilere ve basın özgürlüğüne karşı işlenmiş ciddi bir saldırıdır” dedi.

“İddialar soruşturulsun”

Uluslararası Af Örgütü, gelen haber ve iddialar doğrultusunda, “Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’da İstanbul’a gelen bir gurup tarafından planlanmış bir cinayetin kurbanı olabileceğine” işaret etti.

Uluslararası Af Örgütü, Kaşıkçı’nın öldürüldüğü yönündeki ciddi iddiaların derhal bağımsız bir şekilde araştırması gerektiğini kaydederek, bu cinayeti her kim işlemişse ve hangi mevkide olursa olsun hemen bulunup adalete teslim edilmeleri gerektiğini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü adına açıklama yapan Ortadoğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, “Kaşıkçı’nın konsoloslukta kaybolup öldürüldüğüne dair iddialar doğruysa bu suikast yargısız bir infazdır. Bu cinayet Suudi Arabistanlı muhaliflerin yurt dışında bile çok büyük tehdit altında olduklarını gösterdi” dedi.

BM basın toplantısında Kaşıkçı soruldu

Birleşmiş Milletler'in günlük basın toplantısında Kaşıkçı ile ilgili iddialar gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında gazetecilerin Kaşıkçı ile ilgili çeşitli sorularını cevapladı. Dujarric, “Gazetecilere yönelik son şiddet eylemlerinde çok endişeliyiz. Genel Sekreter, bu konuda hükümetlere çağrısını tekrarladı. Genel Sekreter, hükümetlere basın özgürlüğünü güçlendirmek ve ayrıca da gazetecilere karşı işlenen suçların hesap verebilirliğini sağlamaları için çağrıda bulundu" dedi.

Sözcü Dujarric'e “Birleşmiş Milletler’in gazetecileri korumak için neler yapacağı ve gazetecileri korumak için Genel Sekreter Antonio Gutarres’in özel bir temsilci atama kararının ne aşamada olduğu" soruldu. Sözcü Dujarric, gazetecileri korumak için atanacak özel temsilciyle ilgili sürecin Genel Kurul kararıyla alınabileceğini belirterek hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.