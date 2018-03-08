İran'da 8 Mart'ta kadınlara müdahale

İran'ın başkenti Tahran'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla gösteri düzenlemek isteyen gruba polisin müdahale ettiği ve bazı göstericilerle birlikte bir gazeteciyi gözaltına aldığı bildirildi.