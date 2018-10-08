DHA - Suudi Arabistan Büyükelçisi dün ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Sedat Onal, Suudi Arabistan Büyükelçisini dün bakanlığımıza davet etmiştir. Kendisine soruşturma sürecinde tam bir işbirliği içinde olmayı beklediğimizi iletmiştir" denildi.
8 Ekim 2018 13:53
Suudi Arabistan Büyükelçisi'ne ikinci çağrı
Suudi Arabistan Büyükelçisi ikinci kez Dışişleri'ne çağrıldı.
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