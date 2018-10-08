'10 yıldan az zamanımız kaldı'

Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, küresel ısınma konusunda bir an önce harekete geçilmemesi halinde dünyanın ağır sonuçlarla yüzleşeceği uyarısında bulundu.

Greenpeace yetkilisi Kaisa Kosonen, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki zirveden sonra yayımlanan alışılmadık sertlikteki rapor için "Bilim insanları büyük harflerle 'Hemen harekete geçin, Aptallar" demek istiyor ama kibarca bunu gerçekler ve rakamlarla ifade ettiler" dedi.

'10 yıldan daha az bir zamanımız var'

3 yıl süren müzakerelerden sonra yayımlanan 33 sayfalık raporda "Küresel ısınmayı kontrol altına almak için 10 yıldan daha az bir zamanımız var. Dünya risk altında" deniyor:

Sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlamak imkansız değil. Ama hükümetlerin taahhütleri bunu sağlamaya yeterli değil.

Şu anda sıcaklık artışı 3-4 dereceye çıkma yolunda.

Ormanlaştırma, elektrikli taşıma sistemlerine geçiş, karbon yakalama ve depolama teknolojisi yaşamsal önemde.

Küresel karbon emisyonunu, 2030'a kadar 2010'daki seviyesine kıyasla yüzde 45 azaltmamız gerekiyor.

Küresel ısınmadaki artışı 1.5 dereceyle sınırlama ihtimalini yüzde 66'ya çıkarabilmek için 2047'ye kadar atmosfere yayılan karbondiyoksit miktarıyla, ortadan kaldıracağımız karbondiyoksit miktarını eşitlemek zorundayız.

Bunun için önümüzeki 32 yıl içinde elektriğin yüzde 70-85'ini yenilenebilir kaynaklardan üretmeliyiz.Sıcaklık artışı 2 derece yerine 1.5 derece olursa:

Daha az aşırı sıcak, yağış ve kuraklık olacak.

2100'de deniz seviyesi 10 santimetre daha düşük olacak.

2 derece artışta tüm mercan kayalıkları yok olacak. Oysa 1. 5 derece artışta mevcut ekosistemlerinin yüzde 10-30'nu koruma şansımız yüksek.

Özellikle sahra altı Afrika, Güney Doğu Asya ile Güney ve Orta Amerika'da mısır, pirinç ve buğday hasadında düşüş sınırlı olacak.

Küresel ısınma nedeniyle su sıkıntısı yaşayacak insanların oranı yüzde 50 daha az olacak.

Kuzey Kutbu'nda yazın buz kitleleri görülmesi ihtimali 10 yılda 1'den 100 yılda 1'e düşecek.

2,4 trilyon dolar yatırımRapora göre, küresel sıcaklık artışının 1.5 derecenin üzerine çıkması, dünyanın yaşanabilirliğiyle "kumar oynamak" anlamına geliyor ve 2030'a kadar bu eşiğin aşılması olasılığı var.

Sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlandırmak için enerji sistemlerine 2016-2035 yılları için 2.4 trilyon dolarlık bir yatırım yapılması gerekiyor.