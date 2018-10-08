'Sırplar Bosna Hersek'ten ayrılsın' diyen milliyetçi lider seçildi

Bosna Hersek'te Pazar günü Başkanlık Konseyi'nin üç üyesini belirlemek için yapılan seçimlerde, Sırpların temsilciliğine Rusya'yla yakın ilişkisi olan ve "ülkenin çökmesi nedeniyle" Sırpların birlikten ayrılması gerektiğini savunan milliyetçi lider Milorad Dodik seçildi.

Müslümanların temsilcisi Şefik Caferoviç, Hırvatların temsilcisi de Jelko Komşiç oldu.

Bosna Hersek, Sırp Cumhuriyeti ve Müslüman-Hırvat Federasyonu olmak üzere iki entiteden oluşuyor.

100 bin kişinin öldüğü Bosna Hersek savaşını sona erdiren 1995 Dayton Anlaşması'yla kurulan dönüşümlü başkanlık sisteminde Hırvat, Boşnak ve Sırp temsiciler yer alıyor.

'Önceliğim Sırp halkı ve Sırp Cumhuriyeti'

2006'dan beri Sırp Cumhuriyeti'nin lideri olan Dodik, Banya Luka'da seçim zaferini ilan ederken "Ana önceliğim Sırp halkının ve Sırp Cumhuriyeti'nin konumu olacak. Herkese saygı gösterilirse Bosna Hersek'in ilerlemesi de mümkün" dedi.

Bosna'daki karmaşık sistem uyarınca seçimlerde toplam 5 başkan ve 14 başbakan seçildi.

Merkezi hükümette başkanlık konseyi üyelerinin yası sıra parlamentonun iki kanadıyla iki ayrı entitenin yeni hükümetleri de belirlendi.

Sırp Cumhuriyeti'nde parlamentonun yanı sıra başkanlık ve iki başkan yardımcılığı için seçim yapıldı.

Müslüman-Hırvat Federasyonu'nda ise seçmenler parlamento ve yine başkan ve iki başkan yardımcılığı için oy kullandı.

Seçmenler ayrıca federasyonun 10 kantonundaki meclislerin yeni üyelerini belirlemek için sandığa gitti. Ülke genelindeki toplam 518 makam için yaklaşık 7,500 aday yarıştı.

'Bölücü söylem'

Gözlemciler, seçim kampanyasına etnik liderlerin sürekli savaşa gönderme yapan bölücü söyleminin hakim olmasının kaygı verici olduğunu belirtti.

Bosna Hersek'te her 5 kişiden biri işsiz. Gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 50 civarında. Çalışanların ortalama ücreti yaklaşık 400 Euro.

BBC Belgrad Muhabiri Guy de Launey'ye göre birçok kişi ülkede geleceği olmadığını düşünüyor.

Son 5 yıl içinde yaklaşık 200 bin kişi Bosna-Hersek'i terk etti. Bu, nüfusun yüzde 5'ine denk geliyor.

Muhabirimiz Guy de Launey de, Bosna'da hâlâ etnik liderlerin halkı korkutarak bölme ve yönetme siyasetinin hakim olduğunu, Avrupa Birliği'nin 3 yıl önce sunduğu reform programında fazla ilerleme sağlanamadığını söylüyor.