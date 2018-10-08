Pakistan Başbakanı'ndan IMF açıklaması

Pakistan, IMF'e gittiği takdirde bu son beş yıldaki ikinci mali yardım programı olacak. Pakistan'ın döviz rezervleri Eylül'de 627 milyon dolar azalarak 8.4 milyar dolara indi.

Başbakan Khan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülke'nin mali konularını düzeltmek için IMF'den kredi isteyebiliriz. Ancak öncelikle diğer ülkelerden yardım almaya çalışacağız. Üç ülkeden, döviz rezervlerinin artırılması için Pakistan Merkez Bankası'na mevduat yatırmalarını talep ettik" diye konuştu. Khan, hangi ülkelerden ve ne kadar mevduat talep edildiği konusunda ise bilgi vermedi.