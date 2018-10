Kadınların Kanavanaugh isyanı sürecek

ABD’de cinsel taciz iddiaları nedeniyle kadınların tepkisine neden olan oylamada Başkan Trump’ın adayı yargıç Brett Kavanaugh’un Yüksek Mahkemesi üyeliği Senato’daki oylamada 48 ‘Hayır’a karşın 50 ‘Evet’ ile onaylandı. Oylama sırasında oturumun yapıldığı salonunun içerisinde ve dışında protesto gösterileri yapıldı. Protestolar nedeniyle oylamaya dört kez ara verildi.

Trump, tüm taciz tartışmaları sırasında arkasında durduğu Kavanaugh’un üyeliğinin onaylanmasını Twitter’da “Yüce adayımız Yargıç Brett Kavanaugh’un Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi üyeliğini onayladıkları için ABD Senatosu’nu alkışlıyorum ve kutluyorum” sözleriyle duyurdu.

Kadınlar tepkili: Politik tiyatro

Kavanaugh’un seçilmesine karşı haftalardır protestolar düzenleyen kadınlar, oylama sonrasında yaptıkları açıklamalarda da mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. New York Şehir Üniversitesi’nden Jamia Wilson, “Bütün Amerikalılar için çok ama çok üzücü bir gün. Karar, cinsel şiddetten kurtulanların seslerinin hala tecavüz kültürü içinde duyulmadığını ve dinlenmediğini gösterdi. Gördüklerimiz halkın iradesine aykırıdır” diyor. Öfkelerinin yeni direniş dalgalarını açığa çıkaracağına vurgu yapan Wilson, “Bugün umutsuz hissetsek de biliyoruz ki bu son değil. Bu karar yeni bir haklı öfke ve aktivizm dalgasının başlangıcı olacak” ifadelerini kullanıyor.

Hakikat için büyük kayıp

Kadın hakları avukatı Gloria Allred ise “Hakikat için büyük kayıp oldu. Amerikan halkı için adil bir süreç olmadı. Yaşanılanlar ciddi bir politik tiyatroydu. Ford’un suçlamaları hakkında ciddi bir soruşturma yapılmadan böyle bir kararın verilmesi çok saçmaydı, evet mücadelemiz sayesinde araştırmaya izin verildi ama zaman ve kapsam bakımından oldukça sınırlıydı. Çünkü gerçekleri istemiyorlardı, Amerikan adaleti için gerçekten karanlık bir gündü” diyor.

Me Too hareketinin kurucularından Roberta Kaplan da tepkisini “Bu kadar çok kadın, özellikle de cinsel saldırı kurbanları çok fazla öfkeli. Göz ardı edilmekten ve seslerimize önemsizmiş gibi muamele edilmesinden yorulduk. Time Up Up ve #MeToo’nun yapacağı şey, tüm bunlar karşısında sessiz kalmayarak utançtan kurtulmak” sözleriyle dile getirdi.

Ne olmuştu?

Kavanaugh hakkında birden fazla cinsel saldırı iddiasının yanı sıra Bush hükümetinin hükümlülere işkence ve başka insan hakları ihlalleri uygulamasında rol aldığı da hakkındaki başka suçlamalardan.Palo Alto Üniversitesi’nde Psikoloji Profesörü Christine Blasey Ford, 1982’de Kavanaugh’ın cinsel saldırısına uğradığını öne sürmüştü. Deborah Ramirez isimli kadın da New Yorker dergisine konuşarak, Brett Kavanaugh’ın Yale Üniversitesi’nin yurdundaki istismara maruz kaldığını iddia etmişti. Julie Swetnick adlı bir kadın da yine 1980’lerde Kavanaugh’ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Ford, Senato Adalet Komisyonu’nda verdiği ifadede, öğrencilikleri sırasında Kavanaugh’ın kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söylemiş ve “Belki de kazayla beni öldürebilirdi” demişti. Komisyonda ifade veren ve “Cinsel saldırı iddiaları hesaplı bir siyasi darbe” diyen Kavanaugh ise suçlamaları reddetmişti. Demokratlar ise soruşturmanın Beyaz Saray’ın engellemeleri nedeniyle yetersiz yapıldığını savunuyor.