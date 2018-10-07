Cinsel tacizle suçlanan yargıçın üyeliği onaylandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanan Yüksek Mahkeme adayı Yargıç Brett Kavanaugh'ın üyeliği, ABD Senatosu'da yapılan oylama sonucununda onaylandı. Haftalardır süren protesto gösterilerinin gölgesinde yapılan oylamada, Kavanaugh'ın üyeliği 48 'Hayır' oyuna karşın 50 'Evet' oyu ile onaylandı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre oylama sırasında senato oturumunun yapıldığı salonda ve dışarıda protesto gösterisi yapıldı. Seyircilerin bulunduğu bölümden "utanın" sesleri duyulması sonrası oturumu yöneten ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, düzenin sağlanmasını istedi.

Üyeliği onaylanan Brett Kavanaugh, ömür boyu ABD Yüksek Mahkemesi hakimi olarak görev yapacak.

TRUMP KARARI KUTLADI

Trump, cinsel saldırı suçlamalarına karşı arkasında durduğu Kavanaugh'ın üyeliğinin onaylanmasını şu Twitter mesajı ile kutladı:

"YÜCE ADAYIMIZ Yargıç Brett Kavanaugh'un Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi üyeliğini onayladıkları için ABD Senatosu'nu alkışlıyorum ve kutluyorum. Bugün ilerleyen saatlerde atama belgesini imzalayacağım ve o da yemin ederek resmen göreve başlayacak. Çok heyecanlı!"

Bu atama ile transların ABD ordusuna girişinin engellenmesi, göçmenlik ve kürtaj gibi tartışmalı konularda Donald Trump'ın elinin güçleneceği değerlendirmesi yapılıyor.

KAVANAUGH HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Trump, temmuz ayında Yüksek Mahkeme adayının Brett Kavanaugh olduğunu duyurmuştu.

Palo Alto Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan Christine Blasey Ford, Komisyon'da verdiği ifadesinde Kavanaugh'ı cinsel saldırıyla suçlamıştı. Ford, ifadesinde 1982 yılında Kavanaugh'ın kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söylemiş ve "Belki de kazayla beni öldürebilirdi" demişti.

eborah Ramirez ve Julie Swetnick adlı iki kadın da Kavanaugh'ı kendilerine 1980'li yıllarda cinsel saldırıda bulunmakla suçluyor.

ABD Senatosu Adalet Komitesi, Kavanaugh'ın adaylığını onaylamıştı.