Kayıp Interpol başkanıyla ilgili yeni gelişme

Çin, Uluslararası Polis İşbirliği Teşkilatı’nın (Interpol) kendisinden haber alınamayan başkanı Meng Hongwei’nin gözaltına olduğunu açıkladı. Interpol ise Meng’in istifa ettiğini duyurdu.

29 Eylül’den bu yana kayıp olan ve Fransız polisinin bulunması için dün soruşturma açtığı Interpol Başkanı Meng Hongwei’nin Çinli yetkililer tarafından sorgulandığı iddia edilmişti.

Çin, Meng’in yolsuzluk karşıtı kurumu tarafından açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

Rüşvet karşıtı kurumun internet sitesinde yapılan açıklamada “Meng Hongwei, yasaları ihlal ettiği şüphesiyle Ulusal Denetim Komisyonu tarafından halihazırda soruşturmaya tabi tutulmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Interpol, Meng’in görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Eşi: Son gönderdiği mesaj bıçak emojisiydi

Guardian’da yer alan habere göre Interpol başkanının eşi ilk kez konuştu. Meng’in kendisine 25 Eylül’de gönderdiği bıçak emojisinin ardından kendisiyle bir daha kontak kuramadığını belirten Grage Meng, bıçak emojisinin, eşinin tehlikede olduğunu anlatma biçimi olduğunu söyledi.

Bu mesajdan önce Interpol başkanının kendisine “Aramamı bekle” diye bir mesaj daha göndermiş olduğunu ifade eden Meng, “Yoğun bir işi vardı. Her gün mesajlaşırdık” diye konuştu.

Eşi, Meng’in tutuklandığını düşünüp düşünmediği sorusuna ise “Çin’de ne oldu, emin değilim” karşılığını verdi.