ABD’li senatör: Kayıp gazeteci öldürüldüyse...

Suudi rejiminine muhalif görüşleriyle bilinen The Washington Post gazetesi yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için konsolosluğa gitmişti.

Bu tarihten sonra gazeteciden haber alınamamıştı. Emniyet “Kaşıkçı konsolosluktan çıkmadı” derken, Suudi yetkililer Reuters muhabirine kapılarını açıp Kaşıkçı’nın burada olmadığını iddia etmişti.

Reuters Türk yetkililere dayandırarak Kaşıkçı’nın öldürüldüğü yönünde bir haber geçmiş, konsolosluk yetkilileri haberi yalanlamıştı.

Türk-Arap Medyası Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü teyit ettiklerini açıklamıştı.

Bu bilgilerin ardından ABD’li siyasetçiler konunun üzerine eğilerek, Suudi Arabistan’a Kaşıkçı’nın durumunun netleştirilmesi çağrısı yapmıştı.

Connecticut eyaleti Senatörü Demokrat Chris Murphy, “Suudi Arabistan, Washington Post Gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’ya ne olduğuna dair derhal açıklama yapmalıdır” demişti.

Murphy, öldüğüne ilişkin bilgilerin olduğu Kaşıkçı’yla alakalı yaptığı bir diğer açıklamada da “Eğer (Kaşıkçı’nın öldürüldüğü) doğruysa — yani Suudi’ler ABD’de ikamet eden birini konsolosluğa alıp öldürmüşse — bu Suudi Arabistan’la ilişkimizin kökten kopması anlamına gelmeli” ifadesini kullandı.