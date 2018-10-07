Güvenliğin arttırıldığı Azez’de bombalı araç alarmı paniğe yol açtı.

Azez'de sanayi bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 6’ya yükseldi. Patlamanın gerçekleştiği bölgede bir çok dükkan ve ev hasar gördü. 25 kişinin de yaralandığı saldırının ardından bölgede güvenlik üst seviyeye çıkarıldı. Şüpheli görülen her araç polis tarafından inceleniyor. Mesajla gelen ihbar üzerine Azez polisi, şüpheli bir aracı didik didik aradı. İnceleme sonucunda araçta bomba bulunmadığı tespit edildi.