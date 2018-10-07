'Türkiye ile Suudi Arabistan arasında büyük bir kriz kapıda'

Dünya çapında tanınan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda kaybolması ile ilgili gerilim dünya basınının manşetlerinde.

BBC, cinayet iddiasının Türkiye ile Suudi Arabistan'ın 'hafızlardaki en büyük diplomatik krize yol açabileceği' yorumunu yaptı.

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra sırra kadem basması dünya basınında da geniş yer buluyor. İngiliz özerk yayın kuruluşu BBC, Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğü yönünde dün gece Türk yetkililer tarafından ortaya atılan iddianın iki ülke arasında ‘potansiyel krizin habercisi’ olduğunu yazdı.

‘EN BÜYÜK DİPLOMATİK KRİZE YOL AÇABİLİR’

Kurumun Türkiye temsilcisi Mark Lowen’ın, konsoloslukta cinayet iddiasına dair analizi şöyle:

“Türkiye’nin bu iddiası bomba etkisi yaratacak türden. Ve buradaki yetkililer henüz bunu destekleyecek kanıtlar sunmamış olsa da, böylesi bir iddianın sağlam temellerin yokluğunda ortaya atılması mümkün değil. Ankara’nın Ryad’la ilişkisi, temelsiz söylentilere dayanarak tehlikeye atılamayacak kadar önemli.

Bu ilişki zaten bir dizi mesele nedeniyle gergin. Bu meseleler arasında, Türkiye’nin Suudi Arabistan’ın ablukasına karşı Katar’a verdiği destek, Riyad’ın terör örgütü saydığı Müslüman Kardeşler’e yakınlığı ve Suudi Arabistan’ın ezeli düşmanı İran’la yakınlaşması bulunuyor. Fakat kanıtlanırsa, Cemal Kaşıkçı cinayeti iki ülke arasında bugüne dek yaşanan en ciddi diplomatik kriz anlamına gelecektir.

Türkiye NATO müttefiki ABD’nin kendisine destek vermesini umut edebilir. Fakat Suudi Arabistan’ın da, Donald Trump’ın Ortadoğu’daki en yakın müttefiki haline geldiği söylenebilir ve Washington şu aşamada Riyad’a karşı ağırlığını koymaya isteksiz olabilir.”

REUTERS: GERİLİM TIRMANACAK

Reuters ajansı da, Kaşıkçı’nın kaybedilmesinin Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerdeki gerilimi artıracağı yorumunda bulundu. Haberde, iki ülkenin ilişkilerinin, Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan ambargo sırasında Türkiye’nin Katar’a destek için asker göndermesiyle gerildiği hatırlatıldı. (Dış Haberler)