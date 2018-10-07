Brezilya geleceğini oyluyor

Brezilya seçimlerinde ilk tur bugün yapılacak. Yapılacak genel seçimlerde son anketlere göre aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro yüzde 32 ile devlet başkanlığı yarışını önde götürüyor. İkinci sırada ise yüzde 28’e yaklaşan İşçi Partisi (PT) adayı Fernando Haddad geliyor.

‘Hem faşist hem cinsiyetçi’

29 Eylül’de tüm ülke genelinde kitlesel protestolar düzenlendi. Kadın hareketinin öncülüğünde düzenlenen protestolarda “#EleNão/O Olmaz”, “#EleNunca/O Asla”, “Faşizme Hayır”, “Kadınlar Faşizme Karşı” sloganları yükseliyordu. Bu tepkinin nedeni Bolsonaro’nun cinsiyetçi ve homofobik olmasıydı. Kadınların protestoları ile karşılaşan sağcı Bolsonaro, “oğlumun gey olmasındansa ölmeyi tercih ederim” “Kadınlar doğum yaptıkları için erkeklerden daha az ücret almalı” gibi cümleler kuran, hatta İşçi Partili bir kadın siyasetçi için ise, “tecavüz edilemeyecek kadar çirkin” bile diyebilmiş bir siyasi figür. Öte yandan, Bolsonaro, Brezilya’da 21 yıl süren ve 400 binden fazla muhalifin yaşamına mal olan askerî dikta dönemini ülkenin “yükseliş ve özüne dönüş yılları” olarak tanımlıyor ve idam cezasını savunuyor.

İşçi Partisi adayı Haddad

Federal Yüksek Mahkeme’nin aldığı kararla Lula’nın adaylığı engellendikten sonra, Lula’nın başkan yardımcısı adayı olan Fernando Haddad, İşçi Partisi’nin yeni başkan adayı oldu. Lula, cezaevinden yazdığı mektup ile seçmenlerinden Haddad’ı desteklemelerini istedi. Haddad, seçim yarışına gecikmeli olarak katılmasına rağmen kısa sürede anketlerde yükselmeye başladı. Hatta partinin neo-kalkınmacı söylemleri öne çıkaran dilinden de daha özelleştirme karşıtlığına, toprak reformuna, toplumsal adalete vurgu yapan söyleme geç de olsa başvurduğu görülüyor.

İkinci turda İşçi Partisi şanslı

Bolsonaro, anketlere bakılırsa ilk turu önde bitirebilir. Ancak ikinci tur gerçekleşirse, Bolsonaro ve Haddad arasında ciddi bir rekabet yaşanacak. Ve bu durumda Haddah daha güçlü çıkabilir. Peki, Lula da Silva’nın iktidara geldiği 2003’ten Dilma Rousseff’in azledildiği 2016’ya kadar PT iktidarında yönetilen Brezilya’da işlerin nasıl bu hale geldiğinin en güzel ifadesi Metal İşçileri Sendikası merkezi önünde tutuklanmadan önce veda konuşması yapan Lula’nın söylediği “Hukuka inanmasaydım, politik parti kurmazdım. Bir devrim yapmaya çalışırdım” sözü olabilir.