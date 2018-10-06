ABD'den çok tartışılacak karar!

ABD Senatosu Brett Kavanaugh'nun Yüksek Mahkeme adaylığını 48'e karşı 50 oyla onayladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh hakkında birden fazla cinsel saldırı suçlaması var. Bunlardan biriyle ilgili Senato Adalet Komisyonu'nda mağdur olduğunu iddia eden kadınla zanlı Kavanaugh'un ifade verdiği oturum düzenlenmesinden 10 gün sonra, Senato Genel Kurulu, Kavanaugh'un atanmasına onay verdi.

ABD'de Anayasa Mahkemesi konumundaki Yüksek Mahkeme, kürtajdan silaha, eşcinsel evliliklerinden ifade özgürlüğüne en ideolojik, en kutuplaştırıcı meselelerde son sözü söyleyen yargı makamı. Üyelikleri de ömür boyu sürüyor. Silah yanlısı, kürtaj karşıtı Kavanaugh'un atanmasının onaylanmasının ardından, artık Yüksek Mahkeme'deki ideolojik denge, aşırı muhafazakar kanattan yana ağır basacak.

Kadın hakları hareketleri günlerdir ülke çapında Kavanaugh'u protesto eder ve bugün de Senato'yu basarken, Trump'ın adayı nihai oylamada Senato'nun 100'den fazla üyesinin çoğunluk oyunu aldı.