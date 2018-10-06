Reuters, Suriye'nin İdlib bölgesindeki muhalif gruplar, ülkenin kuzeybatısındaki silahsızlanma bölgesini bu sabah itibariyle boşaltmaya başladığını duyurdu. Ajansa konuşan bir muhalif silahsızlanmanın birkaç gün süreceğini açıkladı.
6 Ekim 2018 19:59
İdlib anlaşmasında önemli adım
Türkiye ve Rusya'nın İdlib anlaşmasında bugün somut bir adım atıldı.
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