İdlib anlaşmasında önemli adım

Türkiye ve Rusya'nın İdlib anlaşmasında bugün somut bir adım atıldı.

Reuters, Suriye'nin İdlib bölgesindeki muhalif gruplar, ülkenin kuzeybatısındaki silahsızlanma bölgesini bu sabah itibariyle boşaltmaya başladığını duyurdu. Ajansa konuşan bir muhalif silahsızlanmanın birkaç gün süreceğini açıkladı.