Çin basını: Kayıp başkan Çin'de sorgulanıyor olabilir

Fransa'da, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Hongwei Meng'den 29 Eylül'den bu yana haber alınamadığı ve kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Europe 1'de yer alan haberde, Merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Interpol'ün Başkanı Meng'in kayıp olduğu ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Haberde, Çinli Meng'in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'yı terk ettiği ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı ifade edilirken, Meng'in eşinin bu konuda Fransız makamlarıyla iletişime geçtiği ve polise ifade verdiği bilgisi yer aldı.

"KAYIP INTERPOL BAŞKANI ÇİN'DE SORGULANIYOR OLABİLİR"

Çin basınında yer alan haberlere göre, Kayıp Interpol Başkanı Çin'de sorgulanıyor olabilir. Ülke basınında yer alan iddiaya göre, Hongwei, ülkeye adım atar atmaz sorguya alındı. Henüz iddia boyutunda olan haberlerde Hongwei'nin nerede sorgulandığının bilinmediği belirtildi.

Meng Hongwei, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.