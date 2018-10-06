Patrikhane ile Yunan Kilisesi arasında kriz

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi, Rus Ortodoks Kilisesi’nden sonra bu defa da Yunanistan Kilisesi ile kriz yaşıyor.

YORGO KRİBAKİ - HÜRRİYET / Yunan Kilisesi’nin lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos dün Yunan başkentinde Patrik Bartolomeos ile görüşmesini ‘yoğun çalışma programı’ gerekçesiyle son anda iptal etti. Yeronimos’un iptal kararı Yunan Danıştayı’nın önceki gün Fener lehine bir karar vermesi üzerine geldi.

Danıştay, Patrikhane’ye hibe edilen Atina’daki bir arazide bulunan kilisede dini ayin yetkisinin Fener Patrikhanesi’ne ait olduğuna karar verdi. Karar, Yunan Kilisesi’nin onayı gerekmeden, ülkenin tüm bölgelerinde Patrikhane’ye hibe edilmiş araziler içinde bulunan kiliselerde dini ayin yetkisinin Fener’e ait olacağı anlamına geliyor. Fener aleyhinde Danıştay’a yaptığı başvuru için beklediğinden farklı bir karar çıkması üzerine öfkelenen Yeronimos, görüşmeyi iptal etti.